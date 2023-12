2024 : ce que je me souhaite à « moi-m’aime » Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans 2024 : ce que je me souhaite à « moi-m’aime » Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans, 6 janvier 2024 08:30, Orléans. 2024 : ce que je me souhaite à « moi-m’aime » Samedi 6 janvier 2024, 09h30 Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Sur inscription, 45€ par personne ; matériel fourni Début d’année, la période des souhaits. Mais… que vous souhaitez vous à « vous-m’aime » ? y avez vous pensé ?

Je vous propose de venir vous « pauser » pour le découvrir, pour laisser émerger ce dont vous avez besoin.

Relaxation, couleurs, images… un mandala pour vous permettre de bien démarrer cette nouvelle année

Si vous avez envie de vivre cette expérience (ou de l’offrir) :

– en individuel, sur rendez vous

– en groupe, prochain atelier le samedi 6 janvier 9h30-12h30

Contactez moi au 07 49 08 41 30

2024-01-06T09:30:00+01:00 – 2024-01-06T12:30:00+01:00

