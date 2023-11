Cercle de femmes : se libérer du superflu Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans, 22 novembre 2023, Orléans.

Cercle de femmes : se libérer du superflu Mercredi 22 novembre, 18h30 Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Participation libre et consciente entre 20 et 40 €, sur inscription avant le 20/11

C’est l’automne.

Prenons exemple sur les arbres qui se délestent de leurs feuilles pour se débarrasser nous-mêmes du superflu.

Les objets, le mental, l’émotionnel et l’énergétique sont liés. En éliminant l’un, nous nous débarrassons de l’autre.

Ensemble, ritualisons ce moment pour le faire en conscience : ce que nous laissons dans la matière représente aussi ce que nous laissons d’un point de vue mental ou énergétique.

Lors de ce cercle, nous vous proposons des échanges ainsi que des actes symboliques pour nous permettre de nous alléger. Faisons le vide mental et passons à l’action pour un grand nettoyage d’automne.

Libérez-vous de vos tensions et du superflu pour ne garder que l’essentiel.

Au programme :

Tirage de cartes oracles

Tambour de la mer

Cercle de parole guidé

Acte symbolique : chacune apporte un objet réel ou symbolique dont elle souhaitera se libérer (l’objet ne reviendra pas avec vous)

Relaxation avec une invitation à faire du vide

Partages

Un atelier accompagné par les mères veilleuses Fanny Talbot et Catherine Leterrier.

Participation libre et consciente entre 20 et 40 €.

Apporter un plaid et un coussin pour la relaxation.

Inscriptions avant le 20 novembre.

En savoir + sur les cercles de femmes ici

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

cercle de femmes automne

Fanny TALBOT