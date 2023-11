Pause douceur au Jardin : 4 activités au service de votre bien-être Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans, 15 novembre 2023, Orléans.

Pause douceur au Jardin : 4 activités au service de votre bien-être Mercredi 15 novembre, 19h30 Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Sur inscription, 40 € par personne

Votre centre de bien-être Au Jardin d’Esculape vous propose de prendre soin de vous lors d’une pause douceur 4 en 1.

Au programme de la soirée :

Bercements rebozo

Yoga doux

Atelier « aller vers la joie »

Dessin méditatif

Dès votre arrivée à 19h30 vous serez accueillis avec une tisane et ses biscuits maison. Vous serez ensuite répartis entre 4 groupes pour expérimenter chaque animation qui durera environ 25 minutes.

Cette soirée est l’occasion de prendre soin de soi avec un panel d’activités variées.

Vous aurez également la possibilité de participer à un tirage au sort !

Prévoyez une tenue souple et décontractée.

40 € / personne la soirée tout compris. Règlement sur place en chèque ou en espèce. Règlement dû si annulation moins de 48h avant la soirée.

Prévenez-nous si vous souhaitez être dans le même groupe qu’une autre personne.

Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pause-douceur-au-jardin »}, {« type »: « email », « value »: « aujardindesculape@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 56 95 45 89 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T19:30:00+01:00 – 2023-11-15T22:00:00+01:00

2023-11-15T19:30:00+01:00 – 2023-11-15T22:00:00+01:00

soirée bien-être bien-être

Fanny TALBOT