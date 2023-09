AUTOMNE Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans AUTOMNE Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans, 20 octobre 2023, Orléans. AUTOMNE Vendredi 20 octobre, 18h00 Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Sur inscription, 45€ par personne, matériel fourni L’automne…

Et si comme la nature, vous ralentissiez, vous vous délestiez du superflu, pour vous alléger… pour ne garder que l’essentiel.

Relaxation, Jeu de couleurs avec le Mandala et Mandala ephémère avec des élements de la nature Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0749084130 »}, {« type »: « email », « value »: « christine.relaxation@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T18:00:00+02:00 – 2023-10-20T21:00:00+02:00

2023-10-20T18:00:00+02:00 – 2023-10-20T21:00:00+02:00 mandala relaxation Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Adresse 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans latitude longitude 47.902734;1.908607

Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/