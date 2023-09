ON POSE POUR LE ROSE Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans ON POSE POUR LE ROSE Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans, 7 octobre 2023, Orléans. ON POSE POUR LE ROSE Samedi 7 octobre, 09h00 Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Dons reversés à la recherche contre le cancer ; sur réservation, ou directement sur place Samedi 7 octobre, pour la 2ème année consécutive, le Jardin d’Esculape propose une journée de solidarité pour octobre rose avec l’association On pose pour le rose.

Au programme de cette journée :

– Shootings avec ou sans maquillage

– de nombreux ateliers proposés par les praticiens du Jardin d’Esculape.

Tous les fonds récoltés sur cette journée seront reversés à la recherche contre le cancer.

Ouvert à tous et toutes :)

Programme et inscriptions https://www.helloasso.com/…/on-pose-pour-le-rose-23… Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.onposepourlerose.fr »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/…/on-pose-pour-le-rose-23 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00 solidaire rose Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Adresse 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age max 99 Lieu Ville Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans latitude longitude 47.902734;1.908607

Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/