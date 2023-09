Conférence : la guidance comme outil de développement personnel Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans, 25 septembre 2023, Orléans.

Conférence : la guidance comme outil de développement personnel Lundi 25 septembre, 20h00 Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Sur inscription, participation libre

Dans cette société ou tout va vite, on peut parfois s’oublier. C’est à ce moment qu’apparaissent les maux physiques et psychologiques, qu’il devient difficile de résoudre nos problématiques.

Outil au service de l’humanité, la guidance spirituelle attire autant qu’elle peut faire peur de par sa nature non conventionnelle.

Au cours d’une conférence d’environ une heure, je vous parlerai du chemin de vie qui m’a mené jusqu’à elle et du fonctionnement de la guidance au service de votre évolution personnelle tel que je le perçois. Cette conférence sera suivie d’une session questions-réponses.

Vous en saurez plus sur la façon dont je travaille et comment nous pouvons défaire les nœuds ensemble. Je vous partagerai également quelques astuces pour vous connecter aux mondes invisibles et comment obtenir directement vos propres réponses.

Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.billetweb/pro/fannytalbot »}, {« type »: « email », « value »: « contact@fannytalbot.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 69 45 14 72 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T20:00:00+02:00 – 2023-09-25T21:30:00+02:00

2023-09-25T20:00:00+02:00 – 2023-09-25T21:30:00+02:00

développement personnel bien-être

Fanny TALBOT