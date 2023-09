Yoga du rire Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans, 13 septembre 2023, Orléans.

Yoga du rire Mercredi 13 septembre, 18h30 Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Sur inscription, tarif libre et conscient

Rire, c’est bon pour la santé ! Alors rions !

Le yoga du rire est un procédé mis au point par le Dr Kataria en 1995. Aujourd’hui, proposé dans une centaine de pays, il a eu le temps de faire ses preuves.

C’est bien plus qu’un instant de lâcher prise dans ce monde à cent à l’heure, mais le seul moyen de comprendre ses bienfaits est de l’essayer, le ressentir.

Concrètement, comment ça se passe ?

– on commence par quelques échauffements pour mettre le corps en action,

– on enchaîne sur des exercices ludiques accessibles à toustes pour déclencher le rire

– on redescend tranquillement avec une relaxation

– on partage ce qu’on a expérimenté.

Tu as des questions ? Il a un certain nombre de réponses sur mon site https://fannytalbot.com/yoga-du-rire/ N’hésite pas à me contacter au besoin !

À partir de septembre, on se retrouve et une fois par mois à Orléans pour partager la joie (et deux fois par mois à la Ferté Saint Aubin) ! (on peut participer de manière ponctuelle)

Participation au chapeau pour cette séance de yoga du rire.

Au plaisir de rire ensemble

Fanny Talbot pour le Club de Yoga du rire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

