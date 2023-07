YOGA NIDRA Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans YOGA NIDRA Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans, 5 septembre 2023, Orléans. YOGA NIDRA 5 septembre – 5 décembre, les mardis Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Sur inscription, règlement sur place, chèque ou espèces Venez vivre une séance de « sommeil éveillé » :

pas de posture compliquée : vous êtes juste allongé(e), immobile et vous vous laissez porter par ma voix

Vous repartirez détendu(e) physiquement, mentalement, émotionnellement

Aucun prérequis Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « christine.relaxation@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 49 08 41 30 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-05T18:45:00+02:00 – 2023-09-05T19:45:00+02:00

2023-12-05T18:45:00+01:00 – 2023-12-05T19:45:00+01:00 yoga nidra yoga Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Adresse 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans

Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/