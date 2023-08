PORTES OUVERTES AU JARDIN D ESCULAPE Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans PORTES OUVERTES AU JARDIN D ESCULAPE Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans, 27 août 2023, Orléans. PORTES OUVERTES AU JARDIN D ESCULAPE Dimanche 27 août, 10h00 Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Entrée libre, gratuit Le Centre de Bien-être Au Jardin d’Esculape a le plaisir de vous ouvrir ses portes le dimanche 27 août de 10h à 18h.

Au programme de la journée :

Rencontre des praticiens toute la journée sur leurs stands

Ateliers & conférences découvertes gratuits

Tirage au sort pour tenter de gagner un des lots proposé par nos praticiens

Restauration sur place

Venez quand vous voulez, c’est gratuit et sans inscription. Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00 bienêtre gestiondestress Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Adresse 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age max 99 Lieu Ville Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans latitude longitude 47.902734;1.908607

Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/