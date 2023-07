RELAXATION Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans RELAXATION Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans, 24 juillet 2023, Orléans. RELAXATION Lundi 24 juillet, 18h30 Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Sur inscription 07 49 08 41 30 Profitez de cette séance pour venir faire une pause, pour prendre un temps pour vous:

Vous découvrirez une technique de relaxation que vous pourrez réutiliser seul(e) et vivrez une profonde relaxation guidée. Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « christine.relaxation@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0749084130 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T18:30:00+02:00 – 2023-07-24T19:30:00+02:00

2023-07-24T18:30:00+02:00 – 2023-07-24T19:30:00+02:00 relaxation detente Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Adresse 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans

Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/