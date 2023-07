CREA-RELAX Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans CREA-RELAX Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans, 18 juillet 2023, Orléans. CREA-RELAX 18 – 26 juillet Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Sur inscription, 25€ par personne L’été, c’est l’occasion de découvrir de nouvelles activités.

J’ai envie de vous proposer des atelier colorés, créatifs, parce que c’est aussi une manière de se relaxer.

L’idée n’est pas de faire des œuvres d’art, ou un cours de dessin…mais de laisser émerger ce qui se murmure en vous, émotions, sensations, avec le dessin, le collage…

Plusieurs dates, plusieurs ateliers différents, lequel vous appelle ? 18 juillet : Voyage au travers des 4 éléments

20 juillet : Créa-relax surprise

26 juillet : Créa-relax surprise

Aucun prérequis, juste l’envie de vivre une expérience, de se connecter à vos sensations

Matériel fourni

Pensez à vous inscrire !

25eur/ atelier, règlement chèque ou espèces sur place Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 08 41 40 »}, {« type »: « email », « value »: « christine.relaxation@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T18:30:00+02:00 – 2023-07-18T20:00:00+02:00

2023-07-26T18:30:00+02:00 – 2023-07-26T20:00:00+02:00 relaxation creation Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Adresse 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans

Au Jardin d'Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/