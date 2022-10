Jucelino Da Luz : rencontres & séances individuelles Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans, 11 octobre 2022, Orléans.

Jucelino Da Luz : rencontres & séances individuelles 11 – 13 octobre Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans

Sur inscription

Le célèbre médium et guérisseur spirituel brésilien vous reçoit à Orléans pour des conférences sur le monde d’après ainsi qu’en rendez-vous individuels

Au Jardin d’Esculape 2 rue Bignon 45000 Orléans 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://jucelinodaluz.fr/france-2022/orleans/ »}, {« link »: « mailto:imanna13.20@gmail.com »}]

2 rencontres différentes qui vont changer votre regard sur la vie, pour changer le monde + consultations individuelles

-Inscriptions obligatoires-

Selon ses derniers voyages dans le futur Jucelino révélera lors de ces deux Rencontres des informations importantes afin que nous puissions anticiper et trouver notre pouvoir créateur pour courber les lignes du temps et mieux vivre les années à venir.

Selon sa longue expérience du voyage dans le temps, Il expliquera comment il est possible d’influencer le futur.

Ces soirées sont 2 rencontres distinctes et complémentaires avec un futur possible que nous devons envisager afin de choisir en conscience celui qui deviendra notre réalité, pour bâtir un monde meilleur. Un temps d’immersion au sein d’un bel espace, dans un cadre intimiste, pour avoir des réponses à vos questions et recevoir des clés et co-créer la suite de cette tumultueuse mais belle histoire de l’humanité sur notre terre.

ATTENTION : Places limitées à 30 personnes par soirée

✨? ✨

RENCONTRE #1

Mercredi 12 octobre 2022

19h à 22h

« Où va le Monde ? Savoir pour changer notre futur » partie 1

« Le Monde jusqu’en 2030, selon les dernières visions de Jucelino le voyageur du temps.»

La soirée commence et se termine par une courte méditation.

Jucelino parlera des sujets suivants :

– Le développement économique, politique et social à l’horizon 2030 en France et en Europe

– Réflexions sur les solutions individuelles et collectives que nous pouvons mettre en œuvre.

Jucelino répondra à vos questions à la fin de chaque sujet

✨? ✨

RENCONTRE #2

Jeudi 13 octobre 2022

19h à 22h

« Où va le Monde ? Savoir pour changer notre futur »

partie 2

« Le Monde jusqu’en 2030, selon les dernières visions de Jucelino le voyageur du temps.»

La soirée commence et se termine par une courte méditation.

Jucelino parle des sujets suivants :

– L’impact du changement climatique sur l’Europe et le monde jusqu’en 2030

– Santé et virus vers quoi allons-nous si rien ne change ?

– Que pouvons-nous faire concrètement pour limiter l’impact sur les personnes et la nature et participer à faire de demain un monde qui vous plaira de laisser à vos enfants ?

Jucelino répondra à vos questions à la fin de chaque sujet

Jucelino Da Luz est un médium guérisseur brésilien

Jucelino da Luz est également l’un des guérisseurs spirituels brésiliens les plus réputés au monde. Il travaille avec l’énergie spirituelle cosmique pour son œuvre de guérison et réalise des opérations énergétiques (sans pénétrer le corps). Il a déjà traité plus de deux millions de personnes au Brésil et dans le monde entier.

Retrouvez Jucelino da Luz pour une séance individuelle :

11, 12 et 13 octobre 2022 à ORLEANS

– Soin individuel énergétique & spirituel (70€)

– Guidance spirituelle & médiumnique (100€)

inscription en ligne OBLIGATOIRE

Le détail des séances individuelles se trouve sur :

https://jucelinodaluz.fr/france-2022/orleans/

INSCRIPTION en ligne OBLIGATOIRE, afin de choisir votre créneau horaire

Informations et inscriptions :

https://jucelinodaluz.fr/france-2022/orleans/

email : imanna13.20@gmail.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-11T09:00:00+02:00

2022-10-13T20:00:00+02:00