Au jardin des sens – Aquarelles et dessins consacrés aux plantes à parfum. Bibliothèque municipale du 6ème arrondissement Clémence Lortet Lyon, vendredi 31 mai 2024.

Au jardin des sens – Aquarelles et dessins consacrés aux plantes à parfum. Pour peu que l'on respire un parfum, une foule de souvenirs surgit ! Parfum frais du linge de nos grands-mères embaumant la lavande, fleur d'oranger, cannelle des brioches de notre enfance…Chacun peu… 31 mai et 1 juin Bibliothèque municipale du 6ème arrondissement Clémence Lortet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T13:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Pour peu que l’on respire un parfum, une foule de souvenirs surgit ! Parfum frais du linge de nos grands-mères embaumant la lavande, fleur d’oranger, cannelle des brioches de notre enfance…Chacun peut être ému de respirer, retrouver, un parfum.

Du jasmin de Grasse à la rose de mai, en passant par l’ylang-ylang ou le vétiver, l’histoire des parfums est aussi celle des jardins.

Venez flâner dans les allées du jardin d’un artisan parfumeur, et jouez à deviner la senteur surprise de la touche olfactive de la semaine !

Aquarelles et dessins sont les œuvres des passagers de l’Escale solidaire de Lyon 6ème.

Bibliothèque municipale du 6ème arrondissement Clémence Lortet 35 rue Bossuet 69006 Lyon

Baignée par la lumière, offrant une surface de 1000m² sur deux étages, la nouvelle bibliothèque propose des espaces confortables, adaptés aux besoins de chacun : un salon de lecture, un coin dédié aux tout-petits, un espace doté de 11 ordinateurs pour l’accès internet et la formation numérique, deux bars à tablettes, une salle pour les animations et une salle de travail pour les groupes.

Du jeu, pour tous partout !

L’une des spécificités de la bibliothèque est de proposer une collection de 300 jeux.

Une sélection de jeux d’exercice destinés aux 0-3 ans, de jeux de constructions et de jeux de règles est disposée dans l’ensemble des espaces et renouvelée régulièrement.

Cerise sur le gâteau, une salle entièrement dédiée au jeu ! Consoles, borne d’arcade et jeux de plateaux vous attendent, dans un espace cosy au mobilier entièrement modulable.

