ateliers de sensibilisation Au jardin de la Galaure Saint-Vallier, 15 octobre 2023, Saint-Vallier.

Saint-Vallier,Drôme

A l’occasion du mois de la prévention du cancer du sein vous trouverez un stand de démonstration sur l’autopalpation par l’association SeinFormerCancer..

2023-10-15 09:00:00 fin : 2023-10-15 12:00:00. .

Au jardin de la Galaure

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To mark Breast Cancer Prevention Month, the SeinFormerCancer association has set up a demonstration stand on self-palpation.

En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, la asociación SeinFormerCancer organiza un stand de demostración sobre autopalpación.

Anlässlich des Monats der Brustkrebsprävention finden Sie einen Stand, an dem die Organisation SeinFormerCancer die Selbstabtastung demonstriert.

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche