Fête du patrimoine végétal de Bizac

Fête du patrimoine végétal de Bizac Samedi 16 septembre, 10h00 Au Jardin de Bizac Gratuit. Entrée libre. Le jardin de Bizac célèbre la richesse du patrimoine végétal avec des visites guidées de sa trentaine d'aromatiques, une distillation publique de plantes, un marché de producteurs spécialisés et des interventions de spécialistes du végétal. Au Jardin de Bizac 5 rue de la liberté, 30420 Calvisson Calvisson 30420 Gard Occitanie 06 88 58 61 29 http://www.aujardindebizac.com http://Facebook.com/aujardindebizac Ferme aux herbes aromatiques et médicinales en agriculture biologique et agroforesterie.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

©Opsr_envadrouille

