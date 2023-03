ATELIER CUISINE – L’ ART D’ ACCOMODER LES RESTES Au Jardin Bioretz Sainte-Pazanne Sainte-Pazanne Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Sainte-Pazanne

ATELIER CUISINE – L’ ART D’ ACCOMODER LES RESTES Au Jardin Bioretz, 1 avril 2023, Sainte-Pazanne Sainte-Pazanne. ATELIER CUISINE – L’ ART D’ ACCOMODER LES RESTES 23 Rue Roche Blanche Au Jardin Bioretz Sainte-Pazanne Loire-Atlantique Au Jardin Bioretz 23 Rue Roche Blanche

2023-04-01 – 2023-04-01

Au Jardin Bioretz 23 Rue Roche Blanche

Sainte-Pazanne

Loire-Atlantique Sainte-Pazanne . Vous êtes à court d’idées, vous recherchez des astuces pour accomoder vos restes alimentaires ? Cet atelier est fait pour vous ! Venez cuisiner dans une ambiance chaleureuse et conviviale… on vous explique tout ! Plus d’infos sur la page Facebook d’ Ecofolies Gratuit sur inscription. La Ferme Ecofolies vous propose un atelier cuisine : Comment accomoder les restes? en réalisant des recettes qui changent les habitudes… ecofolies@gmail.com +33 7 68 39 75 12 http://www.ecofolies.fr/ Au Jardin Bioretz 23 Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Sainte-Pazanne Autres Lieu Sainte-Pazanne Adresse Sainte-Pazanne Loire-Atlantique Au Jardin Bioretz 23 Rue Roche Blanche Ville Sainte-Pazanne Sainte-Pazanne Departement Loire-Atlantique Tarif Lieu Ville Au Jardin Bioretz 23 Rue Roche Blanche Sainte-Pazanne

ATELIER CUISINE – L’ ART D’ ACCOMODER LES RESTES Au Jardin Bioretz 2023-04-01 was last modified: by ATELIER CUISINE – L’ ART D’ ACCOMODER LES RESTES Au Jardin Bioretz Sainte-Pazanne 1 avril 2023 23 Rue Roche Blanche Au Jardin Bioretz Sainte-Pazanne Loire-Atlantique Au Jardin Bioretz Sainte-Pazanne Loire-Atlantique Sainte-Pazanne

Sainte-Pazanne Sainte-Pazanne Loire-Atlantique