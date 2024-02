Au hasard des chemins Petit Théatre du Poutyl Olivet, mardi 27 février 2024.

Au hasard des chemins Spectacle à partir de 5 ans 27 – 29 février Petit Théatre du Poutyl Tarif : 5€ / 2€ pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T15:00:00+01:00 – 2024-02-27T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-29T15:00:00+01:00 – 2024-02-29T16:00:00+01:00

Spectacle pour les 5 ans et plus.

Partons au hasard des chemins car la vie nous y attend ! Partons sur les chemins pour y découvrir des mystères et des secrets inattendus ! La fortune et le hasard nous y attendent et nous braverons tous les dangers ! Les rencontres seront riches. Nous fuirons les loups et les sorcières. Nous déjouerons la méfiance des hommes et irons saisir notre chance car celle-ci est à portée de main pour peu qu’on ouvre les yeux. Alors une pincée de courage et c’est parti pour l’aventure !

Durée : 1h

Par la Compagnie Allo Maman Bobo

Petit Théatre du Poutyl Parc du Poutyl Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/allo-maman-bobo »}]

allomamanbobo spectacle