L’âne Balthazar est choyé par une jeune fille, Marie (Anne Wiazemsky), avant de lui être enlevé. Il passe de maître en maître, parfois maltraité, et son destin croise à nouveau celui de Marie. Tous deux seront victimes des vices et de la cruauté de l’humanité. En entremêlant douceur et douleur, grâce et contrainte, Robert Bresson réalise un film à la beauté tragique. Placé derrière le regard de l’âne, il nous invite à changer le nôtre. Avec Anne Wiazemsky, François Lafarge, Walter Green, Nathalie Joyaut, Philippe Asselin _Au hasard Balthazar_, Robert Bresson, 1966 © Tamasa Distribution

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T17:00:00

