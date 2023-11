Marché de Noël Au Gymnase Lapte, 26 novembre 2023, Lapte.

Lapte,Haute-Loire

Venez faire vos emplettes sur le marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes !.

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Au Gymnase

Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and do your shopping at the Christmas market organised by the Comité des Fêtes!

¡Venga a hacer sus compras en el mercado navideño organizado por el Comité des Fêtes!

Kaufen Sie auf dem vom Festkomitee organisierten Weihnachtsmarkt ein!

Mise à jour le 2023-11-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire