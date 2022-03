AU GREZ DES HISTOIRES Grez-en-Bouère Grez-en-Bouère Catégories d’évènement: Grez-en-Bouère

Mayenne

AU GREZ DES HISTOIRES Grez-en-Bouère, 13 avril 2022, Grez-en-Bouère. AU GREZ DES HISTOIRES Médiathèque 28 Rue de la Libération Grez-en-Bouère

2022-04-13 – 2022-04-13 Médiathèque 28 Rue de la Libération

Grez-en-Bouère Mayenne Grez-en-Bouère Le réseau lecture publique du Pays de Meslay-Grez vous invite à découvrir Au Grez des Histoires, animation lecture à partir de 4 ans proposée à la médiathèque de Grez-en-Bouère. Gratuit sur réservation au 02 43 02 59 56 Respect des mesures sanitaires en vigueur Au Grez des Histoires : animation lecture à partir de 4 ans. mediatheque.grez@paysmeslaygrez.fr +33 2 43 02 59 56 http://www.lecture-paysmeslaygrez.fr/ Le réseau lecture publique du Pays de Meslay-Grez vous invite à découvrir Au Grez des Histoires, animation lecture à partir de 4 ans proposée à la médiathèque de Grez-en-Bouère. Gratuit sur réservation au 02 43 02 59 56 Respect des mesures sanitaires en vigueur Médiathèque 28 Rue de la Libération Grez-en-Bouère

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Grez-en-Bouère, Mayenne Autres Lieu Grez-en-Bouère Adresse Médiathèque 28 Rue de la Libération Ville Grez-en-Bouère lieuville Médiathèque 28 Rue de la Libération Grez-en-Bouère Departement Mayenne

Grez-en-Bouère Grez-en-Bouère Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grez-en-bouere/

AU GREZ DES HISTOIRES Grez-en-Bouère 2022-04-13 was last modified: by AU GREZ DES HISTOIRES Grez-en-Bouère Grez-en-Bouère 13 avril 2022 Grez-en-Bouère mayenne

Grez-en-Bouère Mayenne