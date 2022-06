Au gré du vent, au fil des rivières, les moulins… Beautiran Beautiran Catégories d’évènement: Beautiran

Gironde

Au gré du vent, au fil des rivières, les moulins… Beautiran, 29 juin 2022, Beautiran. Au gré du vent, au fil des rivières, les moulins…

5 rue de Balambits MUSEE DES TECHNIQUES Beautiran Gironde MUSEE DES TECHNIQUES 5 rue de Balambits

2022-06-29 15:00:00 – 2022-07-07

MUSEE DES TECHNIQUES 5 rue de Balambits

Beautiran

Gironde Beautiran Le musée accueille l’exposition « Au gré du vent, au fil des rivières, les moulins…. » élaborée par l’Association Girondine des Moulins en partenariat avec Gironde Tourisme.

Ce sont pas moins de 20 structures accompagnées d’un diaporama et d’une vidéo d’un moulin à vent en fonctionnement qui vous feront revivre l’histoire de tous les types de moulins d’Aquitaine et leur valorisation.

La présence d’une belle maquette animée d’un moulin à eau complètera parfaitement cette riche exposition. Le musée accueille l’exposition « Au gré du vent, au fil des rivières, les moulins…. » élaborée par l’Association Girondine des Moulins en partenariat avec Gironde Tourisme.

Ce sont pas moins de 20 structures accompagnées d’un diaporama et d’une vidéo d’un moulin à vent en fonctionnement qui vous feront revivre l’histoire de tous les types de moulins d’Aquitaine et leur valorisation.

La présence d’une belle maquette animée d’un moulin à eau complètera parfaitement cette riche exposition. Le musée accueille l’exposition « Au gré du vent, au fil des rivières, les moulins…. » élaborée par l’Association Girondine des Moulins en partenariat avec Gironde Tourisme.

Ce sont pas moins de 20 structures accompagnées d’un diaporama et d’une vidéo d’un moulin à vent en fonctionnement qui vous feront revivre l’histoire de tous les types de moulins d’Aquitaine et leur valorisation.

La présence d’une belle maquette animée d’un moulin à eau complètera parfaitement cette riche exposition. mfm

MUSEE DES TECHNIQUES 5 rue de Balambits Beautiran

dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Beautiran, Gironde Other Lieu Beautiran Adresse Beautiran Gironde MUSEE DES TECHNIQUES 5 rue de Balambits Ville Beautiran lieuville MUSEE DES TECHNIQUES 5 rue de Balambits Beautiran Departement Gironde

Beautiran Beautiran Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beautiran/

Au gré du vent, au fil des rivières, les moulins… Beautiran 2022-06-29 was last modified: by Au gré du vent, au fil des rivières, les moulins… Beautiran Beautiran 29 juin 2022 5 rue de Balambits Musée des Techniques Beautiran Gironde

Beautiran Gironde