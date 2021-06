Vienne Galerie Test du Bailler Isère, Vienne « Au gré du raku » Galerie Test du Bailler Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne

« Au gré du raku » Galerie Test du Bailler, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Vienne. « Au gré du raku »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Galerie Test du Bailler

La galerie Test du Bailler accueille « Au gré du raku », exposition d’œuvres de l’artiste de la Loire Evelyne MICOUD du 10 au 26 septembre 2021. Ouverture les vendredis, samedis et dimanches de 15h00 à 19h00 en présence de l’artiste. Vernissage (si autorisé) le vendredi 10 septembre 2021 à partir de 18h00. Entrée libre et gratuite. Exposition d’œuvres en raku de l’artiste Evelyne MICOUD Galerie Test du Bailler 4 bis, rue Teste du Bailler, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vienne La Balay Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vienne Autres Lieu Galerie Test du Bailler Adresse 4 bis, rue Teste du Bailler, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Vienne lieuville Galerie Test du Bailler Vienne