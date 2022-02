Au gré des vents sur un vieux gréement à Fécamp Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Fécamp Seine-Maritime Fécamp Hissez les Voiles ! Montez à bord du Milpat ou de la Tante Fine pour une aventure maritime de 2h sur l’un de ces deux navires d’exception le long des spectaculaires falaises de la Côte d’Albâtre. Le capitaine Astérix vous expliquera le monde de la navigation à l’ancienne. Vivez une expérience inoubliable, dans la peau d’un matelot, au gré des vents, dans la baie de Fécamp De avril à juin 2022 :

Sorties proposées du mercredi au dimanche, à 10h, 12h, 16h, 18h ou 20h selon les horaires de marées et des conditions météo. De juillet à août 2022 et autres vacances scolaires :

Sorties proposées tous les jours, à 10h, 12h, 16h, 18h ou 20h selon les horaires de marées et des conditions météo. De septembre à octobre 2022 :

Sorties proposées du mercredi au dimanche, à 10h, 12h, 16h, 18h ou 20h selon les horaires de marées et des conditions météo. Pour connaître les horaires d’un jour précis, contacter l’Office de Tourisme. Informations et réservation obligatoire auprès de Fécamp Tourisme au 02 35 28 84 61. Pour être informés de l’ouverture de nouveaux créneaux de navigation, rendez-vous sur la page Facebook « Fécamp au gré des vents ». Conformément aux normes demandées dans les transports, le port d’un masque est obligatoire. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition lors de l’embarquement. Tout public – Durée : 2h

Réservation obligatoire

Tarifs : 31€/adulte, 16,50€/6-14 ans, gratuit de 0 à 5 ans inclus.

