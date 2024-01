Au Gré des Vents Salle du Cercle St Aloyse | Ingersheim Ingersheim, samedi 17 février 2024.

Au Gré des Vents Bal Folk Samedi 17 février, 15h00, 21h00 Salle du Cercle St Aloyse | Ingersheim 10,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T15:00:00+01:00 – 2024-02-17T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T21:00:00+01:00 – 2024-02-17T23:59:00+01:00

Bal folk d’Alsace et d’ailleurs animé par Au Gré des Vents, à partir de 21 h, précédé dans l’après-midi de 15 à 18 h d’un atelier de contredanses pour niveau moyen/bon (connaître les figuresde base et savoir valser) ; 20€/18€ ; animé par Danyèle, Gilles et l’équipe de Carnet de Bal.

Salle du Cercle St Aloyse | Ingersheim 17 Rue des trois Epis, 68040 Ingersheim Ingersheim 68040 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « dy@orange.fr »}]