Au gré des marées / Découvrir avec la pêche à pied! Parking du courant Vieux-Boucau-les-Bains, mercredi 28 février 2024.

Au gré des marées / Découvrir avec la pêche à pied! Parking du courant Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Nous identifions la faune et la flore locale. Nous découvrons le fonctionnement des marées et la réglementation de la pêche à pied. Cette activité est dépendante des marées. Les épuisettes sont fournies.

Pensez à réserver vos places et à prendre vos bottes de pluie pour patauger !

Enfants 5-15 ans

Nous identifions la faune et la flore locale. Nous découvrons le fonctionnement des marées et la réglementation de la pêche à pied. Ensemble, nous récoltons et identifions les différents animaux, végétaux et… déchets sur le bord du lac. En fin d’activité une explication sur la récolte est proposée avec une sensibilisation aux déchets. Cette activité est dépendante des marées. Les épuisettes sont fournies.

Activité gratuite sur inscription

Pensez à prendre vos bottes de pluie pour patauger !

Enfants de 5 à 15 ans .

Parking du courant Barrage

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 11:00:00

fin : 2024-02-28 12:30:00



L’événement Au gré des marées / Découvrir avec la pêche à pied! Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2024-01-31 par OT Moliets et Mâa