19ème Nuit du Folk Samedi 25 novembre, 21h00 Au Grand Kursaal, Besançon (25) 12€/9€/6€

Le Collectif Folk de la MJC de Palente organise la 19ème édition de la Nuit du Folk au Kursaal le samedi 25 novembre 2023.

Nous continuons sur notre lancé en vous proposant plusieurs stages l’après midi précédant le bal :

– stage de musique d’ensemble de 14h à 18h avec Renaud Hibon de Back in Bal.

– stage d’improvisation dans les musiques de bal folk (tous instruments) de 14h à 16h avec Emilie Bugnion de CaraƆ.

– stage de soundpainting (tous instruments) de 14h à 16h avec Laure Zaugg de CaraƆ.

– stage de violon (et autres instruments à cordes frottées) de 14h à 16h avec Nathalie Recking de CaraƆ.

– stage de danse romandes de 16h30 à 18h avec CaraƆ.

Le bal commencera à 21h avec le groupe CaraƆ.

Le trio suisse romand CaraƆ évolue dans le monde du bal folk avec la richesse de ses origines variées : jazz, classique et folk. Sa musique festive et entraînante ravira non seulement les connaisseu.r.euse.s mais aussi les curieu.x.ses de tous âges qui repartiront avec des pas de danse et des mélodies plein la tête…

Dans leurs compositions originales et leurs arrangements de thèmes traditionnels, les trois musiciennes allient habilement violon, violoncelle, saxophone soprano et chant pour emmener leur public dans un voyage inédit tout en respectant la florissante tradition des danses françaises et suisse romandes.

CaraƆ va faire bouger vos pieds … mais pas que !

Le bal se poursuivra avec le groupe Back in Bal.

Ce duo tout nouveau est une rencontre entre 2 musiciens qui ont écumé les parquets de bal folk avec leurs différentes formations. D’un côté, le guitariste Jérémie Congrega et de l’autre, Renaud Hibon à la cornemuse, médaille d’or au conservatoire de Calais. Membres tous les deux de la troupe de musique médiévale « Ethnomus » et fans de musiques métal, ils décident de créer ce duo néo trad au sonorités rock en 2020. Leur répertoire est un mélange de compositions personnelles et de reprises de groupes actuels. Ils accordent beaucoup d’importance à la danse tout en proposant un univers qui s’éloigne du folklore grâce à de riffs puissants et un groove imparable.

Réservations

Billetterie sur place le jour de l’événement

Inscription obligatoire pour les stages

Tarifs

Tarif plein 12,00 € (non adhérent à une MJC de Besançon)

Tarif réduit : 9,00 € (adhérent)

Tarif jeune : 6,00 € (carte avantages jeunes)

Stage de musique 4h : 25,00 €

Stage de musique 2h : 15,00€

Stage de danse : 10,00 €

Informations

Stages de musique 14h à 18h

Grand Kursaal/MJC Palente

Bal de 21h à 2h

Grand Kursaal

Pour toute information veuillez contacter le Collectif Folk par mail : folk.mjcpalente@gmail.com

Au Grand Kursaal, Besançon (25) 2, Place du Théâtre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-26T02:00:00+01:00

