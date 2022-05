“Au Grand Air” – Exposition La Fabrique de la Solidarité Paris Catégories d’évènement: île de France

“Au Grand Air” – Exposition La Fabrique de la Solidarité, 9 mai 2022, Paris. Le jeudi 09 juin 2022

de 09h30 à 20h00

Le mardi 21 juin 2022

de 09h30 à 20h00

Le jeudi 30 juin 2022

de 09h30 à 20h00

Le mardi 31 mai 2022

de 09h30 à 20h00

Du vendredi 20 mai 2022 au vendredi 01 juillet 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h00

Le lundi 09 mai 2022

de 09h30 à 20h00

Du 20 mai au 1er juillet, la Fabrique de la Solidarité accueille l’exposition « Au Grand Air », Prix Caritas Photo Sociale 2021, créé à l’initiative du Réseau Caritas France, qui vise à valoriser le travail de photographes qui donnent de la visibilité à la pauvreté, à la précarité et à l’exclusion en France Dans ce travail photographique, les deux lauréats du Prix Caritas Photo Sociale 2021, JS Saïa et Victorine Alisse, proposent une discussion poétique sur le quotidien des personnes en situation de rue. JS et Victorine se sont rencontrés autour d’un café, grâce à l’association La Cloche, qui crée du lien social entre des personnes avec ou sans abri. Victorine commence par suivre JS dans les lieux qui font partie de son histoire : du parc de Bercy à Paris, où il est arrivé en 2015, au bois de Vincennes où il a habité durant plusieurs années. La Fabrique de la Solidarité propose, en lien avec tous les acteurs de la solidarité à Paris, différentes manières d’agir à son échelle dont des formations qui informent et sensibilisent au« BA-ba de la lutte contre l’exclusion ». A plusieurs reprises, JS, alors “ambassadeur de la rue” de l’association La Cloche, a témoigné de son expérience, permettant de pouvoir participer à un changement de regard des citoyen.ne.s sur les personnes sans-abri. Dans le cadre de cette exposition, plusieurs nocturnes seront proposées, de 17h à 20h : mardi 31 mai, jeudi 9 juin, mardi 21 juin et jeudi 30 juin. La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Paris Contact : https://www.paris.fr/pages/la-fabrique-de-la-solidarite-6389 fabrique-solidarite@paris.fr

