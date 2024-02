Au Grand Air Carrières de Bibémus Aix-en-Provence, dimanche 19 mai 2024.

Au Grand Air Carrières de Bibémus Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Festival d’Aix propose depuis 2022, avec Au Grand Air, des rencontres artistiques uniques dans des sites naturels de la région, sous forme de balades ponctuées de musique.

Cinq artistes issus de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée (OJM) partagent leurs propres créations musicales, riches de leurs héritages culturels (musiques classique, jazz, méditerranéennes, etc.) et inspirées par le site exceptionnel des carrières de Bibémus.



Ces guides atypiques proposent une expérience sensible et sensorielle pour explorer de manière inédite le site, façonné par l’extraction de blocs de pierre, et rendu célèbre par le regard que Paul Cézanne posa sur ses paysages et sur la Sainte-Victoire.



Les création musicales d’Au Grand Air sont le fruit d’une semaine de Session de perfectionnement de l’OJM, menée par la comédienne, chanteuse et créatrice de spectacles musicaux Violaine Fournier. Un programme développé avec Passerelles, service d’action culturelle du Festival d’Aix. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 14:30:00

fin : 2024-05-19 17:00:00

Carrières de Bibémus 3090 Chemin De Bibémus

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

