du vendredi 11 mars au vendredi 8 avril à Médiathèque Gambetta, Orléans

### **Du 11 Mars au 02 Avril 2022** ### **Médiathèque d’Orléans** Exposition des oeuvres du sculpteur orléanais Abdelkader BENLARBI. Il est installé dans son atelier de Saint Jean de Braye depuis 1991, cependant sa notoriété dépasse largement l’orléanais. Ses sculptures célèbrent le printemps des poétes et entreront en résonnance avec les poèmes de Samira NEGROUCHE venue spécialement d’Alger pour rencontrer divers publics dans divers lieux d’Orléans.

Entrée libre

Dans le cadre du Printemps des poètes, de la semaine de la francophonie et de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme: Exposition Abdelkader BENLARBI Médiathèque Gambetta,Orléans 1 place Gambetta 45000 Orléans Orléans Loiret

2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T19:00:00;2022-03-16T17:30:00 2022-03-16T20:00:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T19:00:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T19:00:00

