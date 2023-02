Au front le soleil – Exposition de Peggy Viallat Rue Saint-Sauveur Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Saint-Malo Au front le soleil, sur la nuque la lune et sur les flancs les étoiles et Les jambes argentées jusqu’aux genoux, le corps doré jusqu’à la poitrine.

Pouchkine, conte du Tzar Saltan Spécialement pensée par l’artiste, cette exposition propose un appel au merveilleux, une évasion pour tromper le quotidien. Plongeant le public dans un monde marqué par les mythes, déesses océanes, chimères, et contes de fées, tout en restant profondément attaché au vivant. La présence de l’enfant calme et silencieuse, accompagnante, joue le rôle de fil d’ariane à travers une scénographie qui distille des clins d’oeil (à l’Italie des Médicis, aux nymphéas de Monet) et nous renvoie à notre propre imagination, tout en jouant sur l’ambivalence du conte. Car celui-ci, en tressant les générations, ne dit pas seulement le passé, mais l’origine, le maintenant, pour étayer le devenir. L’exposition présente beaucoup d’œuvres inédites (peintures, dessins, installation) et revient également sur l’importance de la littérature dans la construction personnelle de l’artiste. On retrouve aussi une série d’autoportraits clownesques, ce motif étant caractéristique du parcours de l’artiste, révélant que toute quête de soi est d’abord un élan vers l’autre, un besoin fondamental de s’ancrer dans une cosmologie du vivant. guichetculture@saint-malo.fr +33 2 99 40 78 04 Rue Saint-Sauveur Chapelle Saint-Sauveur Saint-Malo

