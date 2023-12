Réveillon Solidaire et Chaleureux Au Foyer Rural Yssingeaux, 1 décembre 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

L’Association Citoyens Solidaires organise un Réveillon GRATUIT et ouvert à tous ! Chacun apporte un plat pour le partager. Sur inscription avant le 28/12 !.

2023-12-31 19:30:00 fin : 2023-12-31 . .

Au Foyer Rural Rue Jean de Bourbon

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Association Citoyens Solidaires is organizing a FREE New Year’s Eve party open to all! Everyone brings a dish to share. Register before 12/28!

La Asociación Citoyens Solidaires organiza una fiesta de Nochevieja GRATUITA y abierta a todos Cada uno trae un plato para compartir. Inscríbete antes del 28/12

Der Verein Citoyens Solidaires organisiert ein KOSTENLOSES und für alle offenes Réveillon! Jeder bringt ein Gericht mit, um es zu teilen. Anmeldung bis zum 28.12. erforderlich!

Mise à jour le 2023-11-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire