Soirée tapas et feu d’artifice Au foyer rural Saint-Lézer, 13 juillet 2023, Saint-Lézer.

Saint-Lézer,Hautes-Pyrénées

Le Foyer Rural de Saint-Lézer organise une soirée tapas, animée par le duo Say Yes.

Puis à 23h feu d’artifice..

2023-07-13 19:30:00 fin : 2023-07-13 . .

Au foyer rural SAINT-LEZER

Saint-Lézer 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Foyer Rural de Saint-Lézer organizes a tapas evening, hosted by the Say Yes duo.

Fireworks at 11pm.

El Foyer Rural de Saint-Lézer organiza una velada de tapas a cargo del dúo Say Yes.

A continuación, fuegos artificiales a las 23:00.

Das Foyer Rural von Saint-Lézer organisiert einen Tapas-Abend, der von dem Duo Say Yes moderiert wird.

Anschließend um 23 Uhr Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65