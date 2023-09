Sois prêt pour la prochaine inondation – VILLE D’AVRAY Au Foyer des associations Salle n°3, Ville-d’Avray, 10 janvier 2024, Ville-d'Avray.

Sois prêt pour la prochaine inondation – VILLE D’AVRAY Mercredi 10 janvier 2024, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Au Foyer des associations Salle n°3, Atelier gratuit en accès libre

Pour que tu sois prêt à réagir face à une inondation, l’animateur proposera un jeu de simulation, dans lequel tu devras préparer un sac en urgence en choisissant les objets indispensables, ceux qui sont spécifiques et les inutiles. Pour aller plus loin, tu pourras jouer au jeu de plateau « crue et d’eau » afin d’approfondir les différents sujets liés aux inondations.

Public familial, à partir de 10 ans.

Au Foyer des associations Salle n°3, Place Charles de Gaulle, Ville-d’Avray Ville-d’Avray 92410 Hauts-de-Seine Île-de-France

