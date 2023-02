La mobilité sur notre territoire : enjeux et solutions – VILLE-D’AVRAY Au Foyer des associations Salle n°3, Ville-d'Avray Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Atelier gratuit pour la famille sur inscription obligatoire (nombre de places limité).

Inspiré de la Fresque du Climat, cet atelier participatif permet de mieux comprendre le fonctionnement actuel et de réfléchir ensemble à des mobilités moins carbonées. handicap moteur mi Au Foyer des associations Salle n°3, Place Charles de Gaulle, Ville-d’Avray Ville-d’Avray 92410 Hauts-de-Seine Île-de-France De 14h à 18h, sur inscription. Atelier gratuit pour la famille, à partir de 9 ans.

