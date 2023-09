Soirée bourret & châtaignes Au foyer Burosse-Mendousse, 14 octobre 2023, Burosse-Mendousse.

Burosse-Mendousse,Pyrénées-Atlantiques

21h : retransmission des quart de finale de rugby sur écran géant..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Au foyer

Burosse-Mendousse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9pm: broadcast of the rugby quarter-finals on a giant screen.

21.00 h: retransmisión de los cuartos de final de rugby en pantalla gigante.

21 Uhr: Übertragung des Rugby-Viertelfinales auf Großbildleinwand.

