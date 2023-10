Portes-ouvertes du Fournil des Morins Au fournil des morins Thérouanne Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Thérouanne Portes-ouvertes du Fournil des Morins Au fournil des morins Thérouanne, 14 octobre 2023, Thérouanne. Portes-ouvertes du Fournil des Morins Samedi 14 octobre, 10h00 Au fournil des morins Des visites de 30 min se dérouleront à 11h – 13h30- 14h30 – 15h30 et 16h30 Dans le cadre de ses portes-ouvertes, l’association propose des micro-visites tout au long de la journée de son projet de restauration d’un fournil de 1817. Cette journée sera l’occasion de découvrir l’association.

A cette occasion, d’autres ateliers sont proposés : forge, fabrication en paille de seigle, atelier bois, contes… Au fournil des morins 2 rue de Delettes à Thérouanne Thérouanne 62129 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Pas-de-Calais, Thérouanne
Lieu
Au fournil des morins
Adresse
2 rue de Delettes à Thérouanne
Ville
Thérouanne
Departement
Pas-de-Calais

