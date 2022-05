Au four et au moulin

2022-05-22 – 2022-05-22 À l'occasion de la semaine de la fête du pain et de la journée européenne des moulins, meuniers et maîtresses de maison vous font découvrir leurs secrets. Toute la journée : Rencontres et démonstrations autour du travail du boulanger, avec les membres de la Fédération de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie des Landes et vente de pain au profit d'une association caritative (au four à pain)

