Au four et au jardin Livron, samedi 13 avril 2024.

Au four et au jardin Livron Pyrénées-Atlantiques

Mettez un petit et un grand pied dans le jardin et ouvrez bien vos yeux sur un monde plein de couleurs, de senteurs et de saveurs. Un nouveau regard sur le maraîchage avec, entre autres, un poulailler mobile et un pique-nique au pied de la construction en chaux.

Avec la Loupiote la Bel Nature 6 6 EUR.

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 16:00:00

Livron 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpiebearn@gmail.com

