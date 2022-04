Au fond du couloir, tournez à droite Marseille 3e Arrondissement, 26 mai 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Au fond du couloir, tournez à droite Atelier Juxtapoz – Couvent Levat 52 Rue Levat Marseille 3e Arrondissement

2022-05-26 – 2022-05-29 Atelier Juxtapoz – Couvent Levat 52 Rue Levat

Dessin L’eau et les pigments

Bouts de roches Touches vibrantes d’or

Le noir et blanc teinté de bleu Outremers opaques et intenses

Dessiner la complexité de la roche. Silhouettes nimbées d’or

Les traits se tissent et s’assemblent Des figures auréolées murmurent

Tensions, organiques ou architecturales, effondrement de fragments du patrimoine ou décrochements de séracs, qu’importe.

Le tout évoque, dérange, remet en question.



Les dessins-gravures d’Annabel Schenck ainsi se lient aux peintures de Sourav Chatterjee dans la chapelle du Couvent.



La gravure prend une dimension spatiale et se déploie en plusieurs volumes tandis que la peinture se décline sur de petites toiles, telles des icônes, qui côtoient de très grands formats.



Ensemble, ils invitent le spectateur à une réflexion sur la notion de sacralité et portent une réflexion sur le monde contemporain dans lequel “culmine le paradoxe de la toute-puissance et de la toute-faiblesse humaine” (Edgar Morin, 2021. Le Monde).



Vernissage le 26 mai 2022 à 16h.

Retrouvez les oeuvres des artistes Annabel Schenck et Sourav Chatterjee à l’Atelier Juxtapoz – Couvent Levat du 26 au 29 mai.

https://p-a-c.fr/les-membres/l-atelier-juxtapoz

Vernissage le 26 mai 2022 à 16h.

