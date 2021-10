Au fond des mers du Collectif [23h50] Théâtre Massenet, 27 janvier 2022, Lille.

**Jeudi 27 janvier à 10h et 16h** **Plongée sous coquillage** **A destination du jeune public, dès 6 mois** **Durée : 30 minutes** **A la Salle des Fêtes de Fives** **91 rue de Lannoy, Lille** **Métro ligne 1 : Fives** Deux étranges plongeuses partent en exploration dans les eaux profondes. Dans cette aventure, elles font la rencontre d’une drôle de créature qui n’a pas de forme définie, qui va se transformer, se métamorphoser, prendre différentes apparences et grandir jusqu’à ce qu’il soit prêt à sortir de sa coquille. Au Fond des Mers établit un parallèle entre le monde aquatique et le monde intra-utérin en théâtre d’ombres, jeux de lumières, marionnettes, mouvements et chorésigne. Distribution : Jeu et Mise en scène : Marion Belot et Thais Trulio ; Décor textile : Marion Belot, Célia Guibbert, Thais Trulio ; Regard extérieur pour le mouvement : Claire Heggen ; Regard extérieur Chorésigne : Thumette Léon ; Construction métal : Sébastien Leman ; Création lumière : Vincent Dru ; Musique : Romain Baranger dit Pédro Co-production : Ville de Lille – Maisons Folie – Flow, Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes d’Amiens Soutiens : Département de Seine Saint-Denis – dispositif “Hisse et oh!”, DRAC Grand-Est, Inspection Académique de Reims, Le Mouffetard de Paris, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, Festival Des Parents Des Bébés de la Somme, Abbaye de Saint-Riquier, Les Crèches du Marquenterre, La Cie La Bicaudale de Lille, CAP Emploi, Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières, Théâtre Philippe Noiret de Doué-en-Anjou.

