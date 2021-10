Au fond de ma poche Médiathèque centre-ville, 13 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Au fond de ma poche

Médiathèque centre-ville, le samedi 13 novembre à 16:00

Nous vous proposons la réalisation d’un livre d’artiste sur le thème du végétal, en utilisant un savant pliage inspiré du livre « au fond de ma poche » de l’artiste Diane de Bournazel. Cette artiste figure dans la collection de Livres d’Artistes de la Médiathèque d’Issy-les-Moulineaux. Ce sera l’occasion d’expérimenter l’aquarelle, le crayon de couleur et la plume sur un papier de belle qualité, ainsi qu’une technique de pliage pour [un résultat insolite et poétique…](https://www.youtube.com/watch?v=zO9f2VzCLVg) Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Renseignements et inscription à l’accueil jeunesse : 01 41 23 80 65

Atelier créatif dès 10 ans

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



