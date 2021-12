Au Fond de L’Hiver 2022, Petit Bain & Vaagues de Chaleur, 22 janvier 2022, .

Date et horaire exacts : Le dimanche 23 janvier 2022

de 15h00 à 22h00

Le samedi 22 janvier 2022

de 17h00 à 22h00

payant

Au Fond de l’Hiver, les docteurs Petit Bain & Vaagues de Chaleur~~ vous prescrivent une bonne compresse de musiques chaudes et folk givrée à appliquer le temps d’un weekend.

Après une première édition autour de la folk bien chelou en 2020, la programmation ira, en cette nouvelle année, visiter d’autres continents esthétiques. Sont convoqués : ambiant et krautrock, pop et rock, et toujours la folk, tout en fingerpicking sur une guitare sèche du Beaujolais ou en arpèges magiques sur un kanoun de Palestine.

L’espace d’un week-end Petit Bain deviendra votre station thermale, votre cure de lumino therapie, la douche chaude après une teuf dans les catacombes, la video fireplace sur youtube, votre raclette à 8000 mètres d’altitude, une aprem à zoner sur tiktok tout en regardant video gag, le vin chaud entre potes ou bien votre film anti-dépression saisonnière (genre le Goût des Autres) (ou Demolition Man)

Exit Netflix et Mubi, welcome raclette, tisane et vin chaud, exit la haine brune welcome les chanteur.se.s d’amour.

