Spectacle « Ukraine fire » Au foirail ( ou salle Francis Poulenc en repli) Espalion, 22 septembre 2023, Espalion.

Espalion,Aveyron

Ouverture de la saison culturelle de la Communauté de Communes Comtal Lot Truyère, concert, freak cabaret et projections ! Tout public à partir de 12 ans.

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

Au foirail ( ou salle Francis Poulenc en repli)

Espalion 12500 Aveyron Occitanie



Opening of the Communauté de Communes Comtal Lot Truyère cultural season, concert, freak cabaret and projections! For all ages 12 and up

Inauguración de la temporada cultural de la Communauté de Communes Comtal Lot Truyère, ¡concierto, cabaret freak y proyecciones! A partir de 12 años

Eröffnung der Kultursaison der Communauté de Communes Comtal Lot Truyère, Konzert, Freak-Kabarett und Filmvorführungen! Alle Zuschauer ab 12 Jahren

Mise à jour le 2023-09-05 par OT Terres d’Aveyron