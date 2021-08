Alès Pélousse Paradise Alès, Gard Au final qui prend qui ? à Alès Pélousse Paradise Alès Catégories d’évènement: Alès

Après un week-end compliqué, elle s’empresse d’aller raconter son expérience à son meilleur ami et docteur, Arnaud DELABOURRE, psychologue mais que pour les autres, qui vient de raccrocher avec son patient, Robert LAMOULE, videur dans une boite de nuit, qui prend son métier très à cœur. Arnaud va vite se rendre compte que leurs histoires respectives ont un point commun, « Le fameux Caméléon » ! Arnaud va alors tenter une analyse des deux cas sans tomber dans leurs délires et rester maître de la situation ! Mais au final, qui prend qui ?

Tarif 13 €

Une comédie de Yunik avec Françoise Royès, Philippe Nadal et Yunik Badou LAMAK, dépressive à plein temps, à une méthode de drague infaillible « La tactique du Caméléon » ! Pélousse Paradise 3 rue Josué Louche 30100 Alès

2021-09-17T19:00:00 2021-09-17T20:10:00;2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T22:10:00

