Atelier pâté Berrichon Au Fin Gourmet Levrousain Levroux Catégories d’Évènement: Indre

Levroux Atelier pâté Berrichon Au Fin Gourmet Levrousain Levroux, 16 septembre 2023, Levroux. Atelier pâté Berrichon Samedi 16 septembre, 13h30, 14h30, 15h30 Au Fin Gourmet Levrousain Entrée sur inscription auprès de l’office de tourisme de Levroux. Au coeur de l’etablissement Au Fin Gourmet Levrousin de Victor Etienne vous pourrez participez à la réalisation de votre pâté berrichon et repartir avec.

Trois ateliers de six personnes.

Les participants pourront récupérer leur réalisation le dimanche matin en boutique ou une heure après la fin de l’atelier. Au Fin Gourmet Levrousain 1 Place Ernest-Nivet, 36110 Levroux Levroux 36110 Levroux Indre Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 © Au fin gourmet levrousain Détails Catégories d’Évènement: Indre, Levroux Autres Lieu Au Fin Gourmet Levrousain Adresse 1 Place Ernest-Nivet, 36110 Levroux Ville Levroux Departement Indre Lieu Ville Au Fin Gourmet Levrousain Levroux

Au Fin Gourmet Levrousain Levroux Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/levroux/