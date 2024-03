AU FILS DE LA MANUFACTURE JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ARTS Bégrolles-en-Mauges, dimanche 7 avril 2024.

La Manufacture de Tressage est un tiers-lieu labellisé manufacture de proximité par l’association France Tiers-Lieux. Vous y trouverez 4 axes de services :

– A’Tresse la proposition d’ateliers et stages pour le tout public

– Tress’Lab la location d’espaces et de matériels industriels et notamment de nos métiers bois

– Tress’Expo l’organisation d’expositions et de résidences d’artistes

– Tress’Vente l’accès à une mercerie de produits upcyclés ainsi que des produits de créateurs locaux.

Dans le cadre de l’ouverture de ses ateliers, nous vous invitons à découvrir notre univers. Des métiers datant de 1830, des intervenants engagés autour de mêmes valeurs, des savoir-faire exceptionnels et la volonté de les transmettre au plus grand nombre, c’est ce que nous allons vous proposer pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art mais aussi le reste de l’année. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 09:30:00

fin : 2024-04-07 17:30:00

15 rue de la Croix de Pierre

Bégrolles-en-Mauges 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire manufacture@made-by-bobine.fr

