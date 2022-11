Au film de l’eau – Festival

Au film de l’eau – Festival, 27 novembre 2022, . Au film de l’eau – Festival



2022-11-27 – 2022-11-27 10h – Tout en haut du monde de Remy Chayé, 2015 (1h21), suivi par un débat avec le réalisateur

14h – Les neiges de Kilimanjaro de Robert Guédigian, 2011 (1h47), Atelier enfants et famille avec Caroline Paris de l’association « La Ruche Art et Bien-Être, prolongement de la projection de 10h à 16h

18h – Tournée de Mathieu Almaric, 2010 (1h55) Présentation, projection et débat 21h – Clôture du Festival dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville