Au fil du temps – Frédérique Petit (installation) – Un été ornais contemporain Longny les Villages, 1 juillet 2022, Longny les Villages.

2022-07-01 – 2022-07-30 Longny-au-Perche 1 Place de l’Hôtel de Ville

Longny les Villages Orne

De l’extrême délicatesse de ses broderies, à la force massive de ses constructions en fer à béton, l’artiste plasticienne Frédérique Petit navigue sans tabou entre de multiples pratiques artistiques. Elle nous présente plusieurs séries d’œuvres dont le fer est le fil conducteur : le fil comme trame ou comme tracé, comme architecture, du fil de fer travaillé comme de la dentelle jusqu’au fer à béton pour les sculptures, de la broderie à l’assemblage cousu de tessons glanés ça et là. Dans ses pratiques de sculpture, de broderie ou de maillage de fer, l’artiste détourne les méthodes traditionnelles, pour produire d’étonnants artefacts archaïques ». Visite libre le mercredi de 10h à 12h, les jeudis, vendredis et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h.

culture@orne.fr +33 2 33 81 23 13 https://culture.orne.fr/

