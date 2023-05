Au Fil Du Son invite Discolaincourt au Barboteur Le Millénaire, 20 Quai du Lot, Paris 19, 18 mai 2023, Paris.

Le jeudi 18 mai 2023

de 18h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Au Fil Du Son revient au Barboteur le 18 mai pour l’ascension et vos oreilles vont monter au créneau !

Pour l’occasion, AFDS invite Discolaincourt du 18eme arr. Le thème de la fête sera une série de back 2 back incluant les DJs des collectifs allant de la house, deep house, disco, funky, indie dance et bien plus encore.

Discolaincourt

Discolaincourt est parti d’une bande de voisins de la rue éponyme du 18ème à Paris pendant le confinement, les DJs et organisateurs qui l’animent partagent depuis leur amour pour la fête, les vinyles et les sonorités house, disco et techno.

Au Fil Du Son

Depuis leur passage au Barboteur en 2022, Au Fil Du Son a fait un petit bout de chemin avec un char à la techno parade, dont le montage est passé sur France 2 et une fête réunissant plus de 1000 personnes au Café Barge.

Attention Le barboteur change d’escale cette année, il sera au site du Millénaire, Rue Sana Orloff (sur votre GPS).

La danse commence à 16h, fin des festivités vers minuit.

Le Millénaire, 20 Quai du Lot, Paris 19 20 Quai du Lot 75019 Paris

Contact : https://canal-barboteur.com/programmation/ https://www.facebook.com/events/602410601916055 https://www.facebook.com/events/602410601916055

