Au fil du Rhin supérieur à vélo : Nature, culture, histoire Gambsheim, 24 août 2021

Gambsheim Bas-Rhin Gambsheim

EUR À vélo et sans difficulté, empruntez les chemins vous menant des écluses de Gambsheim au bac de Drusenheim. Au cours d’une boucle d’une trentaine de kilomètres, des rives allemandes aux rives françaises du Rhin, M. Walter, Rheinpark-guide passionné, vous emmène sur un bel itinéraire et vous présente les intérêts et les curiosités tout au long du parcours.

Condition : tenir la la distance et la durée du circuit. Boucle de 30 à 40 km. Prévoir boissons et en cas pour la pause.

Casque et gilet de sécurité conseillés, vélo en bon état. Maintenue par temps de pluie.

+33 3 88 06 02 09

